１９８０年代の英国ロック界を代表するエコー＆ザ・バニーメンのフロントマンでボーカリストのイアン・マッカロク（６７）が、米国ツアー中の７日、交通事故に巻き込まれたことが分かった。英ＧＢニュースが７日、報じた。事故はイアンがワシントンＤ．Ｃ．からフィラデルフィアへ移動中に発生した。イアンは衝突事故に巻き込まれたため治療が必要となり、現在はレントゲン検査やスキャン検査を含む予防的な検査を受けていると