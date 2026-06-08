３人組ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎（４９）が、来年３月３１日をもってグループを卒業すると８日、発表された。同日、白川はリーダーの酒井一圭（５０）、後上翔太（３９）とともに都内で記者会見に臨み、感謝と卒業の決断に至った心境を明かした。会見の冒頭、白川は「突然の報告でファンの皆さんをびっくりさせてしまい申し訳ありません」と謝罪すると、５年ほど前から卒業の意思を周囲にずっと