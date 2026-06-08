恋愛リアリティ番組『ハートシグナル4』で清純なイメージを集めたインフルエンサー、キム・ジミンが物議を醸している。オンライン上では、キム・ジミンが少数の知人にだけ公開していた投稿が拡散された。【写真】清純なイメージで人気のキム・ジミンそこには、戒厳令を擁護するかのような政治的発言や、母親を「キムチ女」と呼ぶ発言が含まれており、波紋が広がっている。キム・ジミンは「上位10％が90％を食べさせている。だから