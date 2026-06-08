ドラマ『鉄槌教師』の女優パク・ジヨンの鳥肌の立つ熱演に、ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルが怒りを爆発させた。去る6月7日、パク・ジヨンは自身のSNSに「5話にウジンの母親役として参加した。意味のある物語を扱っている作品であるため、より慎重に臨んだ。たくさんの関心をお願いする」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。【写真】『鉄槌教師』が配信前から炎上した理由パク・ジヨンは、崩壊した教育