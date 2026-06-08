信州ハムグループの軽井沢工房はこのほど、長野県長野市のＪＲ長野駅に隣接する商業施設内の販売店舗「ＭＩＤＯＲＩ長野店」をリニューアルした。同店は、「長野駅で味わう軽井沢の食文化」をコンセプトに、2015 年に開店した。今回のリニューアルでは、信州・軽井沢の魅力をこれまで以上に発信するため、店舗空間と商品コンセプトを大きく刷新し、地域資源を生かした新たな価値提案に取り組んだ。このほど開かれたリニューアルオ