タレントでアーティストとして幅広く活動する「Matt Rose」ことMattさん（31）が2026年6月7日、俳優の沢尻エリカさん（40）の近況をインスタグラムで明かし、驚きが広がっている。「エリカ姉様、BFに振られてしまい」Mattさんはインスタで、沢尻さんと食事した際の写真4枚を披露した。椅子を並べて笑顔で頬を寄せ合い、沢尻さんの肩に手を添えてポーズを決めるなど、親密な雰囲気で写っている。投稿文では、「エリカ姉様、BFに振ら