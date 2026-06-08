今春の１回福島開催で７勝を挙げて、自身初の開催リーディングを獲得した小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が、「ＪＲＡ福島競馬場＆ＶＩＥＳＴＡ仙台ナイター」として開催される６月１１日の楽天―巨人戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で始球式を務めることになった。東北楽天ゴールデンイーグルスが８日までにホームページで発表した。当日は馬ロボの騎乗体験やターフィー、ハローキティのグリーティングなどのイ