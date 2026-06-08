【ポケモンセンターオンライン 本人確認システム】 6月8日 発表 ポケモンは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にてポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION」関連商品を対象とした抽選販売にて、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの活用を予定している。 同抽選では、当選数の大半を「本