北九州市小倉南区の小学校で8日、給食の試食会が開かれました。招待されたのは、保護者や地域の人たちです。一体、どのような狙いがあるのでしょうか。 北九州市小倉南区の徳力小学校の給食室に集まっていたのは。■参加者「とっても楽しみです。うれしいです。」「今から75年くらい前の給食だから、全然メニューが違う。」保護者や、通学路などで子どもたちの安全を見守る地域の人たち、およそ30人です。■参加者たち