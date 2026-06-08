タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。教育現場の現状について、私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「新卒でいきなり学級担任を持たせるのは無謀では？」という教育現場の現状を指摘した記事を紹介。記事につづられた「大学を出たてで生徒３５人の学級の担任を務めるのは厳しい