第１０８回全国高校野球選手権静岡大会（６月２８日開幕〜７月２７日）に向けた「責任教師・監督会議」が８日、静岡市内で行われた。今大会から組み合わせ抽選会では２回戦までの会場、日程を決め、３回戦以降の会場、日程は２回戦終了後に、県高野連が決定することとなった。対戦カードの再抽選はしない。静岡大会ではこれまでは、組み合わせ抽選会の時点で決勝までの会場、日程を決定していた。ただ、３回戦以降、同地区の対