丹下健三氏が設計した高松市の旧香川県立体育館世界的建築家故丹下健三氏が設計した旧香川県立体育館（高松市）の近隣住人が8日「良好な景観を享受する利益が侵害される」として、県の解体工事差し止めを求める仮処分を高松地裁に申し立てたと明らかにした。5日付。申立書によると、旧体育館は和船を思わせる独創的な外観で地元のランドマークとして長年親しまれてきた。民間団体が提案した保存活用案の検討を尽くさなかった県