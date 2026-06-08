今回の訪朝、中国側と北朝鮮側にどのような思惑があるのでしょうか。北京支局・中原記者の報告です。コロナ禍以降、両国の往来がなくなり、観光業などの経済が疲弊していることから、中朝関係が改善することを、みな好意的に捉えている印象でした。丹東を訪れた中国人観光客「私が期待しているのは、北朝鮮と中国が国境を開いた後、両国の往来や観光が活発になり、双方の経済発展について話し合えるようになることです」経済面以外