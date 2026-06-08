ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）は初日を終えた。山田康二（38＝佐賀）は初日3、1着と上々のスタートを切った。「まだペラが合い切っていない感じだけど悪くない。様子見のスタートで伸びていったし、エンジンはかなりいい」と手応え十分。相棒の4号機はスリットからの伸びに定評があり、当地屈指の好素性機。「合う（ペラ）ゲージがないので調整は手探りだけど、初日