皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長がとりまとめた案について8日、与野党各党・各会派による意見表明が行われました。森衆議院議長「とりまとめ案を各党会派にお示し説明をいたしました。その上で各党各会派からご発言がありました」とりまとめ案は皇族数の減少をくいとめるためのもので、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと現在は認められていない皇族の養子縁組を可能にし、皇統に属する男系の男子を皇族とする