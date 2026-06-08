日本卓球協会は8日、2028年に行われるロサンゼルスオリンピックの日本代表候補選手選考基準を発表しました。競技種目と最大出場可能人数は、男子シングルスで2名、女子シングルスで2名、男子ダブルスで1ペア、女子ダブルスで1ペア、混合ダブルスで1〜2ペア。混合団体枠の獲得は現時点で決定していませんが、獲得が有力とのことであわせて発表され、男女各3名（計6名）とされました。最大出場枠数は、団体・個人の計6種目を通して、