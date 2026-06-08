タレントのROLAND（ローランド）と起業家溝口勇児氏がダブルMCで出演するYouTubeのキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）の最新回が8日までに更新され、出演する愛沢えみり（37）が28日に行われる番組初イベントで、私物のエルメスの高級バッグ「バーキン」をプレゼントすることを明かした。番組では6月28日に東京・TOYOTA ARENAで「LAST CALL COLLECTION2026」を開催する。出演するレジェンドキャバ嬢らの