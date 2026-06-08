F1の技術を注ぎ込んだフラッグシップスポーツカー独アウディは2026年6月5日、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載した初のスーパーカー、新型「Nuvolari（ヌヴォラーリ）」を世界初公開しました。新型ヌヴォラーリは、世界限定499台のみが生産される極めて特別なフラッグシップカーです。モータースポーツ史上最も著名な伝説のレーシングドライバーであるタツィオ・ヌヴォラーリに由来する名を与えられ、アウディの刷新を