ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。今回は、アルゼンチンに住む外国人の初来日の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回師匠の母校で猛稽古！憧れの選手と対面も！紹介するのは、アルゼンチン在住「相撲」を愛するルルデスさん。ニッポンの国技といわれる相撲。大相撲は、2