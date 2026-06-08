ベーシストのクリスチャン・マクブライドが、ビルボードライブ大阪公演を9月24日に開催する。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本公演では、自身の最新プロジェクト Ursa Majorを率いてビルボードライブに初登場。メンバーには、女性ジャズグループ ARTEMISのNicole Gloverや、ギタリスト／コンポーザ