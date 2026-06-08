「ピザーラ」は、6月10日（水）から、『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる「すみっコぐらしスペシャルパック」を、全国の店舗で発売する。【写真】すみっコが忍者になっちゃった！「ピザーラ」限定アイテム詳細■シールも付いた2点セット今回登場する「すみっコぐらしスペシャルパック」は、好きなピザにプラス380円で、オリジナルデザインの「すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）」と「オリジナルシール」の2点