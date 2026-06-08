政府が1％への引き下げを検討している飲食料品の消費税。スーパーはレジの改修以上に大変なことが起きていました。政府が、2027年4月からの見直しを進めている飲食料品の消費税1％への減税案。■熊本では■80代女性「1週間に1回、買い物に来た時は5000円ぐらい使いますので、5000円（の消費税）が1％になるとだいぶ違いますよね」■30代夫婦（2歳の子を連れて）「1％になってもらったら、家計的にもすごく助かる」消費