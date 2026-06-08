フジテレビ関連のキャラクターグッズを販売する『フジさん POP UP STORE』が、大丸神戸店（兵庫県神戸市）で6月10日から初開催される。【画像】神戸に登場…アニメ『ちいかわ』グッズ、ガチャピン・ムックのグッズも「ガチャピン・ムック」や「ちいかわ」「チャギントン」「めざましくん」などのアイテムが登場する。■チャギントン「プラレール」各税込3080円「ウィルソンリュック」税込2420円■ちいかわ「アニメ『ちいか