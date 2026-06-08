タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、生まれ変わったら生まれたい国について熱弁した。番組では、15〜19歳に「生まれ変わったらどこの国に生まれたいか」を調査したネット記事を紹介した。1位が日本で、59.7％の圧倒的支持。2位韓国（10.2％）、3位米国（8.1％）だった。以下イタリア、英国、フランス、さらに同率でスウェーデン、フィンランドと続いた。この