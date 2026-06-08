記者団の取材に応じる大阪府の吉村洋文知事＝8日午後、大阪府庁大阪府の吉村洋文知事は8日、「大阪都構想」で政令市の大阪市を廃止した後に再編する特別区の区割りについて、四つの案を記者団に明らかにした。小規模な政令市と同程度の人口規模になる「3区」や、現在の行政区を維持する「24区」など。区割りは、都構想の制度案を作る法定協議会の主な議題の一つ。12日に開催予定の初会合にこの4案を提示する。吉村氏は「比較検