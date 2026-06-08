ウィーン少年合唱団のコンサート鑑賞に臨まれる愛子さま＝8日午後、東京・池袋の東京芸術劇場（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは8日、東京・池袋の東京芸術劇場を訪れ、ウィーン少年合唱団のコンサートを鑑賞された。上皇さまが作った琉歌（沖縄の歌）に、上皇后美智子さまが曲をつけた「歌声の響」や、童謡「ふるさと」などが披露され、拍手を送った。公演は約2時間で「天使の歌声」と言われる美しいコーラスに合