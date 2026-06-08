キリンビバレッジは８日、「生茶」や「午後の紅茶」など大半の商品を１０月納品分から値上げすると発表した。計１６６品目と全体の９割程度で、税抜き希望小売価格を５〜１８％引き上げる。原材料や物流費の高騰に加え、中東情勢の悪化による影響も一部反映したとしている。「生茶」（５２５ミリ・リットル）と「午後の紅茶」（５００ミリ・リットル）のペットボトルは２００円から２２０円に、コーヒー「ファイアブラック