女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。芸名の由来を明かした。占い師・星ひとみ氏は「MEGUMIって名前がめちゃくちゃ良くて。トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と、総画を絶賛した。スタッフに「どうやって芸名つけたんですか？」と聞かれると、MEGUMIは「前の事務所の社長が。何の相談もなくこ