鹿児島県内の中小企業で組織する、県中小企業団体中央会のトップが交代です。新しい会長に、ユニカラー代表理事の岩重昌勝さんが就任することが決まりました。 これは、きょう8日に鹿児島市で行われた県中小企業団体中央会の理事会で決定したものです。 新しい会長に選ばれた岩重昌勝さんは、本店が鹿児島市の総合印刷会社・協業組合ユニカラーの代表理事を務めています。 8日の理事会で、岩重新会長は「厳しい