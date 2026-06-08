7人組アーティストグループ・XGが、現地時間6月6日（土）にロンドン・ウェンブリー・スタジアムで開催されたイギリス最大の音楽フェスティバル「Capital's Summertime Ball 2026」に出演した。日本人アーティストとして同フェス史上初、またウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした日本人アーティストとしても初となる。【米Rolling Stoneに掲載された撮り下ろし写真】約8万人を動員するCapital主催の同フェスには、NIALL HO