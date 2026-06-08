雨の中、子どもたちと笑顔で体を動かすのは、サッカーのオランダ1部リーグで活躍する津山市出身の佐野航大選手。7日、岡山県笠岡市で行われたサッカー教室では、参加した県内外の小学生約270人に、パスの受け方やボールのキープの仕方について直接指導しました。 ミニゲームでは、華麗な足技を披露し、プロの技を間近で体感した子どもたちから歓声が上がっていました。 （参加し