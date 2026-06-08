断熱材が天井から落下した彦崎小学校の体育館 岡山市は8日、岡山市南区彦崎の彦崎小学校で、体育館の天井の断熱材が落下したことを発表しました。 落下したのはグラスウールでできた断熱材で、長さ180cm、幅90cm、重さは約2.5kgです。6日の午後6時ごろに体育館を利用していた市民が発見し、8日に小学校から市の学校施設課に報告があったということです。けが人はいませんでした。体育館は1977年に建てられたもので