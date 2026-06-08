喜びを爆発させる岡山商大付6日 岡山県の高校総体。バスケットボール男子の決勝は6日、新人中国大会2位で県総体4連覇を狙う岡山商大付と中国大会3位の岡山工業。 第1Qは商大付がキャプテン・山下璃空の3ポイントを含む9得点の活躍でリードします。 その後は競り合う展開となり迎えた第3Q、岡山工業のキャプテン・内田桜太朗がこの日4本目の3ポイントで2点差に詰め寄ると、さらに内田の連続3ポイント