ジャズやクラシック、ボサノヴァといったルーツを大切にしながら、ジャンルの枠にとらわれない「ニュー・クラシカル」な魅力で高い評価を獲得しているアイスランド出身の新世代シンガー・ソングライター、レイヴェイ（Laufey）。本年度のグラミー賞受賞作となった最新アルバム『A Matter of Time』を携えたワールドツアー「A Matter of Time Tour」の東京公演が、6月5日（金）に東京ガーデンシアターにて開催された。レイヴェイな