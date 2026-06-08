国民的アイドル・嵐の活動終了から1週間……26年半の完全燃焼は、SMAPの“公開処刑解散”（2016年）で傷ついたジャニーズファンの心を癒やし、清々しさまで感じられた。そんな中、すでに「ポスト嵐」の話題が取り沙汰されている。【もっと読む】トンチキアイドル枠独占のM!LKが“ポスト嵐”に急浮上！ イケメンからインテリまで幅広く「一番はなんといってもSnow Manでしょう。人気、MC力、どれをとっても秀でている。しかも、嵐