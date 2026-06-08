ユーロ圏投資家信頼感、６月は－１３．４に改善＝ロンドン為替 センティックス調査による6月ユーロ圏投資家信頼感は、-13.4と前回5月-16.4から改善した。市場予想は-14.0だった。中東情勢は依然として混沌としているものの、直近までAI関連株が株式市場を押し上げる強い相場展開が続いた。 一方、調査元のセンティックスは慎重な見方を示している。「急激な経済後退への懸念は顕著に和らいだ」と指摘