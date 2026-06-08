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欧州株下落、米利上げ観測が株式市場全般に対する重石に 東京時間17:44現在 英ＦＴＳＥ100 10331.60（-36.45-0.35%） 独ＤＡＸ24512.83（-246.22-0.99%） 仏ＣＡＣ40 8153.92（-64.32-0.78%） スイスＳＭＩ 13300.93（-87.30-0.65%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:44現在 ダウ平均先物JUN 26月限50776.00（-160.00-0.31%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26