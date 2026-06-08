決勝までわずか2失点と堅守を誇る浜松開誠館と、これまで24ゴールと攻撃が自慢の静岡学園が激突。前半8分、エンジの開誠館はコーナーキックのチャンス。14番・礒部のヘッドは防がれますが、24番・藤原がミドルシュート。積極的にゴールを狙います。10分、今度は静学が猛攻を見せます。パスをつないで11番・安永がシュート！こぼれたボール、19番・杉ノ原のクロスに10番・松永のヘッド、