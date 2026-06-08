俳優の染谷将太さんが、映画『廃用身』に主演しました。本作は、久坂部羊氏の同名小説デビュー作の映画化で、出版当時、そのあまりに強烈な設定から「映像化、絶対不可能！」と世間で話題となった衝撃作です。医療の限界を超えたいと力強く訴え、理想を追い求めるあまり合理性と狂気の危うい狭間へ入ってしまう主人公の医師・漆原糾役を演じた染谷さんに作品のこと、監督・脚本の田光希さんとの仕事について聞きました。●本作は、