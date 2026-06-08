５日、漢中市秦嶺キンシコウ仏坪救護繁殖研究基地で撮影した野生の四川キンシコウ。負傷して群れからはぐれた時に保護されたことがあり、時々基地周辺に現れる。（漢中＝新華社記者／張帆）【新華社漢中6月8日】中国陝西省漢中市にある漢中市秦嶺キンシコウ仏坪救護繁殖研究基地は四川キンシコウの保護と繁殖、研究を一体化した施設で、114ムー（約7.6ヘクタール）の敷地を持つ。複数の研究機関と連携して秦嶺地域に生息するキン