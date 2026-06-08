義父のアポなし訪問…、本当に困っています。最近はチャイムが鳴るたびに憂鬱な気分になります。家事をしていても手を止めなければならず、しかもたっぷり2時間は居座られてしまうんです。話し好きな義父は基本ひとりでずっとしゃべっているのですが、何かと私を姉さん女房だといじります。確かに私は姉さんではありますけど、夫とはたったの2歳違いですよ？年の功っていうほど年は離れていないんですけど？さらにこの日は勝手に