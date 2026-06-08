韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は就任1年に合わせて記者会見を開き、日本の自衛隊と韓国軍が燃料などの物資を融通し合う協定について慎重な姿勢を示しました。ACSA（物品役務相互提供協定）は、自衛隊と外国の軍隊の間で物資やサービスを融通し合うための枠組みです。北朝鮮の核・ミサイル開発に対応するため、日本は韓国との連携強化を目指していて、5月末にソウルで開かれた日韓防衛相会談でも議題となりました。李大統領