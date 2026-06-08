天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、「天使の歌声」として知られるウィーン少年合唱団の来日公演を鑑賞されました。8日午後1時半ごろ、愛子さまは都内のホールを訪れ、観客からの拍手に笑顔で会釈されました。500年以上の歴史を持つウィーン少年合唱団は皇室と深いつながりがあり、天皇皇后両陛下が今週末にオランダ・ベルギーへの公式訪問を控えていることから、今回は、愛子さまが初めて一人で足を運ばれました。コンサートでは