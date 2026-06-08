■これまでのあらすじご祝儀は10万円、ドレスカラー指定と無茶ばかり言った香奈の結婚式には、結局誰ひとり来ず…。ようやく自分の価値観が誤っていたことに気づく。でもそれは幼い頃から母によって植え付けられたもので、世の中の常識がわからなくなっていく。基準を義母に求めてしまうが、それも間違っていて…。新婦側の出席者はゼロ…！憧れの結婚式だったのに…幼い頃から埋め込まれた価値観を変えるには…自分の価値観が誤