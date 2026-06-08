ソリッドステートドライブ（SSD）の紛失について記者会見する九州電力送配電の幹部ら＝8日午後、福岡市九州電力の子会社、九州電力送配電は8日、最大で延べ約1090万件分の顧客情報が保存された記憶媒体「ソリッドステートドライブ（SSD）」1個を紛失したと発表した。2016年7月〜26年4月に契約があった九州全域のほぼ全ての個人や企業の名前、電話番号などが含まれていた。顧客情報の流出は確認されていない。データには口座や