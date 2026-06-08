中国の習近平国家主席が北朝鮮に到着しました。金正恩総書記との会談で、両国の結束を改めて確認するものとみられます。正午ごろ、平壌に到着した習近平国家主席と妻の彭麗媛氏。空港では、金正恩総書記と妻の李雪主氏が出迎えました。その後、巨大な肖像画が掲げられた平壌中心部にある広場で歓迎式典が開かれ、大勢の人が出迎えました。訪問に先立ち、習主席は北朝鮮の『労働新聞』に「両国の関係がさらなる発展を遂げるよう推進