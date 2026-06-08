東京・品川区の建物の解体現場で足場が崩れました。けが人はいないということですが、周辺の道路では交通規制が行われています。【映像】足場が崩れた解体現場の様子午後3時半すぎ、品川区西五反田で「解体現場で足場が崩れかけている」などと目撃者から110番通報が相次ぎました。警視庁によりますと、当時、5階建ての建物の解体工事が行われていて、組まれていた足場が何らかの理由で崩れました。男性5人が作業をしていまし