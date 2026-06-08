ごみや騒音などのトラブルが後を絶たない民泊。民泊の数が全国トップの東京・新宿では、行政による民泊パトロールが始まっています。今回、FNNは民泊パトロールにメディアとして初めて密着取材を行いました。ルールを守らない民泊運営会社に直撃取材すると、返ってきたのは驚きの答えでした。東京・新宿区の住宅街を歩く区の職員たち。一体何をしているのかというと、新宿区で4月から始まったばかりの“民泊パトロール”です。新宿