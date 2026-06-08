マツコ・デラックスが8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。カップ麺の堪能の仕方について私見を述べた。番組ではカップ麺を鍋で煮込むとおいしい、とする記事を紹介。感想を問われたマツコは「おいしくなるのはその通りだと思うんでけど、カップ麺ってこれがやりたくないから買うのよ」と指摘。「すいませんね、ごめんさない」と謝りつつ「おいしいだろうよ…おいしさじゃないの、