【第33話】 6月8日無料公開 第33話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月8日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第33話「ちゃびん社長をやっつけろ」をヤンマガWebで無料公開した。 第33話では、先頭集団がセクター2に突入、激しいレースが続く。そんな中、昴は自分の前を走るアウディに対する嫌な思い出から、負けたくないという気持ちを強くする。 なお、最新話とな